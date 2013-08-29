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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 11:08 BJT

韩国汇市：韩元早盘走升，出口商抛售美元与国内良好数据带来支撑

“韩元料将暂时稳定在1,110-1,120区间，”一名本地银行交易员表示。

“韩元下午是否会进一步走高，将大多取决于投资者是否将继续买入韩国股票。”

韩国央行周四公布数据显示，韩国7月经季节调整的经常帐盈余较6月小升，延续了2009年初以来的连续盈余态势，今年盈余规模可望创下纪录高位。 该数据也提振了韩元走势。

公债价格跳升，因外资买入公债期货合约。9月三年期公债期货 上升0.08点至105.80。

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,111.7 1,115.4

日圆/韩元 11.3847/936 11.4095

韩国公债期货 * 105.80 105.72

韩国综合股价指数 1,905.39 1,884.52

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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