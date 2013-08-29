韩国汇市：韩元早盘走升，出口商抛售美元与国内良好数据带来支撑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“韩元料将暂时稳定在1,110-1,120区间，”一名本地银行交易员表示。
“韩元下午是否会进一步走高，将大多取决于投资者是否将继续买入韩国股票。”
韩国央行周四公布数据显示，韩国7月经季节调整的经常帐盈余较6月小升，延续了2009年初以来的连续盈余态势，今年盈余规模可望创下纪录高位。 该数据也提振了韩元走势。
公债价格跳升，因外资买入公债期货合约。9月三年期公债期货 上升0.08点至105.80。
0200GMT 上日收市价
------------------------------------------------------
韩元/美元 1,111.7 1,115.4
日圆/韩元 11.3847/936 11.4095
韩国公债期货 * 105.80 105.72
韩国综合股价指数 1,905.39 1,884.52
------------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。