版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 11:05 BJT

台湾股市：早盘走高，再生能源类股飙涨

路透台北8月29日 - 台湾股市周四早盘上涨1.14%，受再生能源类股涨势的支撑。随着油价徘徊在六个月高位水平上，市场对于再生能源需求增长的预期浮现。

至0249 GMT，加权股价指数 上涨至7,912.81点，上日收平。

太阳能电池相关类股涨幅居前，中美矽晶 大涨6%，茂迪 上涨4.5%。

科技类权重股也走升，台积电 上涨1.2%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐