IAEA称朝宁边反应堆附近有建设活动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳8月28日 - 国际原子能机构（IAEA）周三发布的报告称，朝鲜在宁边核设施进行建设活动，包括在一个封存的反应堆附近。专家称，该反应堆可能生产用于核弹的钚。
IAEA通过卫星监测朝鲜核项目，称朝鲜前述活动与朝鲜关于进一步发展核能力的表态一致。
报告指出，朝鲜的核项目仍令人非常担忧。
朝鲜于4月宣布，将重启宁边核反应堆，但强调称其寻求的是威慑能力。当时核专家称，若该反应堆未因荒废而严重受损，很可能朝鲜需要半年左右的时间重启该反应堆。该反应堆可生产核弹级别的钚。
报告称，朝鲜可能有足够的铀作为燃料，但无法判断该反应堆何时将开始运行。
IAEA称，3-6月间，发现朝鲜在宁边反应堆建筑物附近有建设活动，并且在邻近地区挖沟。
“这些壕沟看来与反应堆冷却系统重新配置有关。如果是这样，对冷却系统进行了重新配置，那么不需要重建冷却塔就可以重启反应堆。”（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。