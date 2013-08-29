IAEA称朝宁边反应堆附近有建设活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳8月28日 - 国际原子能机构（IAEA）周三发布的报告称，朝鲜在宁边核设施进行建设活动，包括在一个封存的反应堆附近。专家称，该反应堆可能生产用于核弹的钚。

IAEA通过卫星监测朝鲜核项目，称朝鲜前述活动与朝鲜关于进一步发展核能力的表态一致。

报告指出，朝鲜的核项目仍令人非常担忧。

朝鲜于4月宣布，将重启宁边核反应堆，但强调称其寻求的是威慑能力。当时核专家称，若该反应堆未因荒废而严重受损，很可能朝鲜需要半年左右的时间重启该反应堆。该反应堆可生产核弹级别的钚。

报告称，朝鲜可能有足够的铀作为燃料，但无法判断该反应堆何时将开始运行。

IAEA称，3-6月间，发现朝鲜在宁边反应堆建筑物附近有建设活动，并且在邻近地区挖沟。