中国货币市场：资金面续暖14天回购利率大跌，但七天略升因需求较盛

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京8月29日 - 中国银行间资金面周四继续释放暖意，主要回购利率 中除七天因需求偏多支撑价格略涨外，其他品种均有所回落，其中14天期更是大幅下行约60个基点(bp)，由此其与七天利差迅速收敛至不到10个bp。
交易员表示，因七天为跨月资金，较其他品种需求更盛，且从明日开始其还可实现跨下个例行准备金清算日，所以预期七天的价格短线内难有大幅走低动力。
“今天钱松，早晨有人减点出隔夜，不过想要七天的还是多。”华南一券商交易员称。
广东一银行交易员确认了早盘的市况。她并指出，8月底并非季末所以下个例行准备金清算日压力并不那么大，但是机构对七天仍存一定需求，以帮助顺利渡过下个月5日，“这样价格也比较难下来。”
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行260亿元人民币14天期逆回购操作，利率持平于前次的4.10%；据此计算，央行本周净投放415亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9603 3.1013 -14.10
七天 4.3519 4.2964 +5.55
14天 4.3833 5.0066 -62.33 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 6.9750 2.4400 +453.50
七天 3.9850 3.5400 +44.50
14天 3.9050 4.0000 -9.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0055 3.1360 -13.05
七天 4.4000 4.3000 +10.00
14天 4.3900 5.0000 -61.00 Shibor 其中:隔夜 2.9570 3.0980 -14.10
七天 4.3180 4.2590 +5.90
三个月 4.6580 4.6586 -0.06 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。