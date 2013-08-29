中国货币市场：资金面续暖14天回购利率大跌，但七天略升因需求较盛

路透北京8月29日 - 中国银行间资金面周四继续释放暖意，主要回购利率 中除七天因需求偏多支撑价格略涨外，其他品种均有所回落，其中14天期更是大幅下行约60个基点(bp)，由此其与七天利差迅速收敛至不到10个bp。

交易员表示，因七天为跨月资金，较其他品种需求更盛，且从明日开始其还可实现跨下个例行准备金清算日，所以预期七天的价格短线内难有大幅走低动力。

“今天钱松，早晨有人减点出隔夜，不过想要七天的还是多。”华南一券商交易员称。

广东一银行交易员确认了早盘的市况。她并指出，8月底并非季末所以下个例行准备金清算日压力并不那么大，但是机构对七天仍存一定需求，以帮助顺利渡过下个月5日，“这样价格也比较难下来。”

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行260亿元人民币14天期逆回购操作，利率持平于前次的4.10%；据此计算，央行本周净投放415亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9603 3.1013 -14.10

七天 4.3519 4.2964 +5.55

14天 4.3833 5.0066 -62.33 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 6.9750 2.4400 +453.50

七天 3.9850 3.5400 +44.50

14天 3.9050 4.0000 -9.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0055 3.1360 -13.05

七天 4.4000 4.3000 +10.00

14天 4.3900 5.0000 -61.00 Shibor 其中:隔夜 2.9570 3.0980 -14.10

七天 4.3180 4.2590 +5.90