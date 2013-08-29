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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:07 BJT

德国数据：8月经调整失业人口较上月增加7,000人，失业率持稳于6.8%

路透柏林8月29日 - 周四公布的数据显示，德国8月失业人口较上月略增，但失业率维持在接近两德统一20多年来的最低水准。

联邦劳工局数据公布，德国8月经季节调整失业人口增加约7,000人，至294.3万人。

路透调查22位分析师原预估失业人口减少5,000人。失业率仍持稳6.8%，接近两德统一之后最低水平。(完) (编译 蔡美珍；审校 沈以文)
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