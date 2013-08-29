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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:14 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月29日

路透伦敦8月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种          最新库存          变动
     铜            577,675        +2,850
     锡             15,290           +50
     铅            186,200          +250
     锌          1,010,400        -4,425
     铝          5,407,050        -5,925
     镍            212,220          -108
   铝合金           65,800          -260
   NASAAC          111,480           -80
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种    库存数据           库存分布            品种    库存数据      库存分布
 铜      MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅  MPB-STOCKS           <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡  MSN-STOCKS           <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金  MAA-STOCKS           <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA  MNA-STOCKS           <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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