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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 11:29 BJT

《全球市场》亚股反弹但叙利亚情势限制涨幅，金价和油价脱离高位

“我们猜测北约仍有可能采取军事行动，不过规模相对有限。我们的观点是，目前维持仓位在低水平，直到事态有更清晰的进展。”法国巴黎银行的分析师们在一份报告中表示。

**新兴市场动态**

新兴市场周四稍稍持稳，地缘政治紧张局势升温以及美联储最早可能于下月开始缩减购债让新兴市场受挫。

巴西央行周三将指标利率提高到16个月高位9%，借以支撑本币。 。

印度央行称将直接向国有石油企业提供美元，这是其试图提振本币的最新举措。

印度卢比兑美元周三大幅下跌，并一度触及纪录低点68.85，日内收低3.7%，创近18年以来最大单日百分比跌幅。 (完) (编译 洪曦; 审校 张荻)
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