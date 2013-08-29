《全球市场》亚股反弹但叙利亚情势限制涨幅，金价和油价脱离高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“我们猜测北约仍有可能采取军事行动，不过规模相对有限。我们的观点是，目前维持仓位在低水平，直到事态有更清晰的进展。”法国巴黎银行的分析师们在一份报告中表示。
**新兴市场动态**
新兴市场周四稍稍持稳，地缘政治紧张局势升温以及美联储最早可能于下月开始缩减购债让新兴市场受挫。
巴西央行周三将指标利率提高到16个月高位9%，借以支撑本币。 。
印度央行称将直接向国有石油企业提供美元，这是其试图提振本币的最新举措。
印度卢比兑美元周三大幅下跌，并一度触及纪录低点68.85，日内收低3.7%，创近18年以来最大单日百分比跌幅。 (完) (编译 洪曦; 审校 张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。