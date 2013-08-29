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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 11:46 BJT

澳新汇市：澳新货币脱离低点，投资者态度仍旧谨慎

澳新货币兑欧元和兑瑞郎均从多年低位拉回，因对于叙利亚问题可能发展为重大危机的担忧减弱。

澳元对本国企业投资数据没有反应，因数据并未消除澳洲未来降息的前景。

“资本支出数据相当疲软，”RBC Capital Markets分析师Su-Lin Ong说。

“支出计画疲弱，特别是在非矿业产业，这应会让澳洲央行保持宽松倾向。”

Ong说基于国内外因素的影响，澳元料将无可避免测试三年低位0.8848美元。

澳元阻力位在0.8985美元，交易员说此处上方有停止单。(完)

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(编译 朱晓军/李婷仪 审校 张涛)
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