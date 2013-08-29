中国汇市：人民币早盘近走平市况淡如水，继续在6.12元关口盘踞

* 人民币即期早盘近走平

* 继续在6.12元上方盘踞

* 方向不明，市场和银行保持高度谨慎

路透北京8月29日 - 人民币兑美元即期 周四继续在6.12元上方盘踞，成交低迷。今日中间价微开低，保持平稳。交易人士认为，在内外部都缺乏指引的情况下，市况审慎。

上海一外资行交易员说，从前期市况总结，市场认为人民币在升破6.12元时央行会通过中资大行进行干预，这种风险让客盘结购汇需求都不敢贸然行动，令价格波动变得极窄。客盘表现缺乏方向也进一步限制了银行自营盘的难度，因此整体市场交投活动都呈现降温。

“突破6.12元需要外围出现新的动向，或者中间给出方向。”她表示，央行可能有意让汇率在6.12元停留一段时间。

北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.1207元，上日收报6.1202元。今日人民币兑美元中间价 为6.169元，上日中间价为6.1667元。

东京汇市避险货币日圆周四回吐了一部分近期录得的较大涨幅，之前的涨势曾带动日圆兑美元升至三周高位。与此同时巴西雷亚尔的反弹，则带来了亚洲新兴货币或能稍获喘息的希望。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2390/40，上日尾盘为6.2410。

北京时间11:44，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1166/82元，上一交易日尾盘报6.1156元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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