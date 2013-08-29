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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 16:46 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

印尼央行周四宣布上调指标利率50个基点至7.0%，以稳定卢比汇率和经济。印尼目前正在对抗高通胀和股
市大跌。央行还上调隔夜存款利率(FASBI)50个基点至5.25%，并上调贷款利率25个基点至7.0%。印尼央行并预
计第三季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比将降至3.4%，第二季为4.4%。 [ID:nL4T0GU1SA
]
        
    英国央行总裁卡尼周三表示，如果金融市场的反应过头了，且有抑制经济复苏之虞，那么英国央行可能会
为经济提供更多的刺激。卡尼在他出任央行总裁的首次政策演说中并宣布，放松对于银行的监管规定可能提振
放款，并协助英国“稳固但非耀眼地”脱离其深度衰退。 
    
    中国央行在国务院上日表示将进一步扩大信贷资产证券化试点后，中国央行就该决定做出详细解读，称目
前仍处推进资产证券化常规化发展的初期，需要在严格控制风险的基础上，稳步扩大试点。 
    
    俄罗斯央行周三表示，已改变卢布兑美元和欧元篮子货币的目标浮动区间，允许卢布贬值0.05卢布。 
    
    巴西央行周三将指标利率 从8.50%提高至9%，保持收紧政策的步伐以对抗通胀并重振投资者
信心。    
    
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率9.00%                 2013年8月28日升50基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.50%          2013年5月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.25%                2013年5月3日降25基点
            附卖回利率6.25%                2013年5月3日降25基点
  印尼      指标利率7.00%                  2013年8月29日上调50个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.50%            2013年5月2日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.5%             2012年12月10日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月19日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 李婷仪)
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