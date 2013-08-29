印尼央行周四宣布上调指标利率50个基点至7.0%，以稳定卢比汇率和经济。印尼目前正在对抗高通胀和股 市大跌。央行还上调隔夜存款利率(FASBI)50个基点至5.25%，并上调贷款利率25个基点至7.0%。印尼央行并预 计第三季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比将降至3.4%，第二季为4.4%。 [ID:nL4T0GU1SA ] 英国央行总裁卡尼周三表示，如果金融市场的反应过头了，且有抑制经济复苏之虞，那么英国央行可能会 为经济提供更多的刺激。卡尼在他出任央行总裁的首次政策演说中并宣布，放松对于银行的监管规定可能提振 放款，并协助英国“稳固但非耀眼地”脱离其深度衰退。 中国央行在国务院上日表示将进一步扩大信贷资产证券化试点后，中国央行就该决定做出详细解读，称目 前仍处推进资产证券化常规化发展的初期，需要在严格控制风险的基础上，稳步扩大试点。 俄罗斯央行周三表示，已改变卢布兑美元和欧元篮子货币的目标浮动区间，允许卢布贬值0.05卢布。 巴西央行周三将指标利率 从8.50%提高至9%，保持收紧政策的步伐以对抗通胀并重振投资者 信心。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率9.00% 2013年8月28日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.25% 2013年5月3日降25基点 附卖回利率6.25% 2013年5月3日降25基点 印尼 指标利率7.00% 2013年8月29日上调50个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.50% 2013年5月2日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.5% 2012年12月10日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 李婷仪)