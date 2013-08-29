中国债市动态：公开市场影响中性现券弱势持稳，交投多围绕中短期券

路透上海8月29日 - 中国银行间债市周四早盘现券弱势持稳。交易员表示，央行公开市场操作净投放，场内流动性颇为宽裕，而逆回购利率继续持稳，对市场影响偏中性；现券收益率变动不大，成交以中短期品种为多。

“今天没太大变化，交投清淡，现在做交易基本就围绕短的，像三年、五年的品种做一些。”北京一商业银行交易员称。

他指出，央行公开市场操作没有脱离市场预期，“量也不大，利率也没什么变化，这样操作也有一段时间了，对市场基本没什么影响。”

中国人民银行公开市场今日进行了260亿元人民币14天期逆回购操作，中标利率持平在4.10%；据此计算，央行本周净投放415亿元。

上海一商业银行交易员则提到，目前大型商业银行备付率偏高，由于9月面临季末，机构对资金预期偏谨慎，投资债券动力不足。

但其认为，市场反应可能有点过度，一方面央行公开市场操作表明了会维护短期流动性的平稳，财政存款也有可能会提前到9月就开始陆续投放；另一方面，此前经济基本面数据反弹极有可能是补库存所致，四季度数据不一定能持续向好。

“10年国债4.0%的收益率可能就是阶段性高位了，但市场会在这个位置盘旋一段时间，因为暂时还看不到利好。”她称。

平安证券固定收益事业部研究主管石磊最新专栏文章指出，这波中国经济企稳回暖中，库存将会表现得较为短促，市场利率迅速调整到位，并在顶部维持一段时间，而不是像以往周期一样趋势性缓慢爬升，高企的实际利率将是总需求持续恢复最大的障碍，风险溢价的上升也会令股市的表现不会那么波澜壮阔。所以，当下最好的市场机会潜藏在利率债市场中。

中国银行间资金面周四继续释放暖意，主要回购利率 中除七天因需求偏多支撑价格略涨外，其他品种均有所回落，其中14天期更是大幅下行约60个基点(bp)，由此其与七天利差迅速收敛至不到10个bp。