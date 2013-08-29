《美元汇率焦点》叙利亚和美联储因素降低美元下行风险，空头恐被逼仓

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美联储看来似乎已准备开始缩减超宽松货币政策。上周公布的美联储7月会议记录对于缩减时机并未透露什么线索，但也无法打消外界预期下个月将调整政策的看法。
8月的一项路透调查中，认为美联储9月会议将宣布缩减量化宽松(QE3)计划的受访者，与认为今年稍晚宣布的受访者，各占一半。
美元指数8月20日跌至两个月低点。欧元同日触及六个月高点。
梅隆资本管理公司执行董事及资产配置研究主管Anjun Zhou指出，梅隆公司过去一个月持续买进美元，采取“十分明显”超配立场，同时作空欧元。
“美联储撤回流动性的决定将十分有利美元，”Zhou指出。Zhou所属的团队负责管理约330亿美元资产。
“等到美联储真的宣布缩减计划，这将会因为他们对经济复苏更有信心，因此美元也将随着美国经济成长加速而受惠。”
于此同时，在选择权市场上，一个月期风险逆转指标显示，投资人买进防范欧元下跌风险的避险，偏向欧元卖权的程度升高。这是投资人预期未来一个月欧元走软的讯号。
欧元在8月15日升破一道重要长线阻力位，“但后续跟进涨势非常小”RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis称。
“这显示市场可能不放心继续推高欧元，”他指出。“尽管美国利率近来上扬，美元却未能录得像样的涨幅，我觉得很意外。”
但Merk Investments公司投资长Axel Merk从去年8月开始买进欧元，因为“美国情况并未像某些人说得那么好，而欧元区也不像某些人说得那么糟。”
“当美联储还在讨论缩减量化宽松，欧洲央行已经在收回流动性。这并非刻意所为，但银行陆续提前偿还向欧洲央行借的钱，”他称。
另一方面，日圆及澳元兑美元拥有最大空仓，最近一周净空仓分别为92亿美元及57亿美元。
“市场仍偏向持有美元，而且选择性地集中于日圆、澳元及英镑，”Faros Trading执行董事Brad Bechtel称。(完) (编译 隋芬/蔡美珍；审校 李婷仪/张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。