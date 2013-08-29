更新版-全球经济：若资金持续撤离新兴国家，全球经济或受创--日央行委员

**保持市场信心**

日本央行4月祭出大规模货币刺激举措，旨在结束通缩并在大约两年时间内实现2%的通胀目标。上个月，日央行上调评估，称经济开始温和复苏。

森本宜久在4月宽松举措出台后的首次公开演说中称，出口、产出及资本支出将温和增长。他重申央行立场，即有必要上调消费税，这有助于改善日本欠佳的财政状况。

“日本的财政状况很严峻。如果市场丧失对该国财政的信心，那么我们可能会看到，长期利率以一种偏离经济和物价走势的方式上涨，”他说。

如果消费税按照计划从明年4月开始上调，日本央行希望全球经济成长能够及时升温，以弥补国内需求可能出现的减退。

日本政府本周将与经济学家、商界领袖及消费者代表一道举行听证会，或将有助于首相安倍晋三就此作出决定。

一些议员及安倍的助手曾呼吁延迟上调消费税，或采取一种更为温和的上调方式，担心纳税人负担加重可能损及初露苗头的经济复苏。日本央行表示，税率上调将不会让复苏脱离正轨。(完)