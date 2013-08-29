更新版-全球经济：若资金持续撤离新兴国家，全球经济或受创--日央行委员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**保持市场信心**
日本央行4月祭出大规模货币刺激举措，旨在结束通缩并在大约两年时间内实现2%的通胀目标。上个月，日央行上调评估，称经济开始温和复苏。
森本宜久在4月宽松举措出台后的首次公开演说中称，出口、产出及资本支出将温和增长。他重申央行立场，即有必要上调消费税，这有助于改善日本欠佳的财政状况。
“日本的财政状况很严峻。如果市场丧失对该国财政的信心，那么我们可能会看到，长期利率以一种偏离经济和物价走势的方式上涨，”他说。
如果消费税按照计划从明年4月开始上调，日本央行希望全球经济成长能够及时升温，以弥补国内需求可能出现的减退。
日本政府本周将与经济学家、商界领袖及消费者代表一道举行听证会，或将有助于首相安倍晋三就此作出决定。
一些议员及安倍的助手曾呼吁延迟上调消费税，或采取一种更为温和的上调方式，担心纳税人负担加重可能损及初露苗头的经济复苏。日本央行表示，税率上调将不会让复苏脱离正轨。(完)
(编译 王兴亚；审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。