美国个股：奇虎360发行5.5亿美元可转换票据，为今年中国TMT领域最大

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国互联网和手机安全产品供应商--奇虎360 周三晚间宣布，发行2018年到期、规模为5.5亿美元的高级可转换票据，这是今年以来中国TMT（科技、媒体、通讯）领域数额最大的可转债交易。
这批高级可转换票据年利息为2.50%，半年付息一次，于2018年9月15日到期。从2016年9月20日起，票据持有者在一定情况下可兑现所购票据，还可要求公司回购其持有的票据。本次可转换票据的初始转换价格为每股ADS(美国存托股)110.96美元,较奇虎周二收盘价79.26美元溢价40%。
此外，奇虎360计划给予首次购买者为期30天的超额配售选择权，可购买价值最高为5,000万美元。
本次债的发行，将使奇虎在资本市场进行战略布局，从而增强公司股票的流动性，扩大股东基础；以及优化其资本结构和增强财务方面的灵活性，从而提升公司竞争力，扩大其市场份额。
值得注意的是，此前有外媒报导称，奇虎360正洽购搜狐 旗下搜索引擎--搜狗。
花旗 、瑞银 和中国投行华兴证券（香港）担任本次奇虎360可转债发行的联席主承销商。
华兴证券表示,此次交易是华兴证券（香港）首次作为联席主承销商参与的资本市场发行项目。此前华兴证券主要以顾问的角色参与了多起上市、私募融资或并购交易。
奇虎360已成为中国最大的拥有大量移动互联网用户的公司之一。根据艾瑞统计，奇虎360已成为中国第一的互联网和移动安全产品供应商。截止6月，奇虎PC端互联网安全产品的月活跃数达到4.52亿，用户渗透率约达94%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。