《国际主要央行公开市场操作一览》--8月29日

路透北京8月29日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/28 买入公债 32.97 11/15/2020 - 08/15/2023

8/27 买入公债 51.80 08/31/2017 - 05/15/2018

8/26 买入公债 14.96 02/15/2036 - 08/15/2043

8/23 买入公债 32.15 11/15/2020 - 08/15/2023

8/22 买入公债 14.96 02/15/2036 - 08/15/2043

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年8月13日-2013年9月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，联储决策者无需在9月开会时急于削减资产购买计划规模。在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时他称，“当前情势下，我觉得没有必要匆忙行事。通胀率在低位，经济数据好坏不一，所以我持审慎态度，我不想事先评判会议，”布拉德称，“我想我们不要匆忙，在作出行动之前要评估当前形势。”

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，若经济若一如近期那样继续改善，则在“今年晚些时候”削减资产购买规模将是明智之举。威廉姆斯在接受CNBC采访时称，“何时以及是否在今年晚些时候削减刺激措施的决议，将取决于数据。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/28 91天期反向交易 68.226 --

8/27 七天期反向交易 971.257 0.50%(固定利率)

8/27 七天期定期存款 -1,905.00 0.11%

《本周主要新闻》

-- 欧洲央行(ECB)执委亚斯穆森表示，央行预期将在未来一段时间内维持低利率，证实了前瞻性指引所言。“我们已经说过，预计将让我们的利率在现有或更低水平多维持一段时间，”在记者问及经济改善是否会推动欧洲央行重新评估货币政策立场时，亚斯穆森这样回答。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 88,830

上周三 85,810

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当期变化 +3,020

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，一国央行出台货币宽松政策并不一定会导致该国资本流出。“通过货币政策注入的基础货币几乎全数都会被央行以存款的形式吸纳，”黑田东彦在杰克森霍尔年会上发表演讲时说。据央行周日发布的网站上的演讲稿，黑田东彦说，“即便一国放松货币政策，这并不一定意味着政策直接注入的资金会‘溢出到海外’。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行1,610亿台币存单。若相较存单到期金额1,608亿，存单发行余额增2亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行4,209亿台币存单。若相较存单到期金额4,209.5亿，存单发行余额减0.5亿台币。