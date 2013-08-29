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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 12:42 BJT

香港股市：早盘上涨，对叙利亚忧虑有所消退

路透上海8月29日 - 香港股市周四早盘上涨，从多周低点反弹。此前美股反弹，而美国可能马上带头对叙利亚发动袭击的忧虑有所消退。

但大陆股市下跌，分析师称叙利亚危机的进展消息对沪深上市企业影响不大。

“叙利亚局势影响很大，但境外市场感受更为强烈，在大陆市场的影响没那么大，”上海证券一名分析师称。

恒生指数 从多周低点反弹，涨0.52%至21,635.97点。恒生国企指数 上涨0.61%。(完)
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