中国新债：国开行下周二首次增发第36-40期固息债，总额至多300亿元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(9月3日)第一次增发今年第36-40期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过300亿元人民币，各期限品种发行上限均为60亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述五期债均采用单一价格(荷兰式)招标方式，其中一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
国开行第36-40期固息债本周二发行，具体招标结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
中标利率 4.37% 4.50% 4.58% 4.69% 4.72%
预测均值 4.40% 4.54% 4.61% 4.69% 4.75%
投标倍数 1.66 2.45 2.21 1.47 2.27
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债
---------------------------------------------------
发行总量 1/3/5/7/10年均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 9月3日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 9月6日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日
分销期 9月4日-9月6日
上市日 1年：9月10日
3/5/7/10年：9月12日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。