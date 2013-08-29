中国新债：国开行下周二首次增发第36-40期固息债，总额至多300亿元

路透上海8月29日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(9月3日)第一次增发今年第36-40期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过300亿元人民币，各期限品种发行上限均为60亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述五期债均采用单一价格(荷兰式)招标方式，其中一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

国开行第36-40期固息债本周二发行，具体招标结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

中标利率 4.37% 4.50% 4.58% 4.69% 4.72%

预测均值 4.40% 4.54% 4.61% 4.69% 4.75%

投标倍数 1.66 2.45 2.21 1.47 2.27

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债

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发行总量 1/3/5/7/10年均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 9月3日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 9月6日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日

分销期 9月4日-9月6日

上市日 1年：9月10日

3/5/7/10年：9月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)