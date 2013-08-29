台湾货币市场：短率持稳低位，月底银行间仍急寻销钱管道

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 200亿台币国库券今交割
* 银行间仍急寻销钱管道
* 短率持稳既有区间低位
* 南部县市台风假期不影响资金调度
* 短天期短票利率微幅下滑
记者 詹静宜
路透台北8月29日 - 距离月底仅剩2个交易日，台湾银行间短率周四续处低位。尽管今日交割182天期国库券200亿台币，稍有去化部份银行间过剩资金，不过整体市场资金仍显宽裕，短率持稳在既有区间低位。
金融机构资金调拨人士表示，受到月底交割国库券影响，今天资金略显分配不均，但整体市场资金充沛，多数银行月底仍急寻销钱管道，令短率依旧贴近低位、短天期短票利率略见下滑。
“月底很平静，丢钱电话还是很多!”一位大型官股银行交易员说。不过也有小型银行交易员则称，“本来有打电话来拆出的，今天都没打电话来!”。
他们并指出，周五就是月底最后一个交易日，部分外商银行月底不承作跨月拆款，但本月底并未逢季底，多数本土银行及仍照常提供跨月拆款资金，加以多数银行间积数都大致调整好，仅剩少数负数操作的大行库尚未回补完积数，除明日外，下周一、二旬底前也可补积数，推估月底最后一天可望安然度过。
由于康芮台风侵袭台湾中南部，盘中宣布台南、高雄等县市下午停班停课，银行交易员表示，因南部下午突然宣布放台风假，早盘南部汇款量能增温，但资金调度中心仍以大台北为主，目前正常上班，资金调度没有受到影响。
本地时间12:36时：
**台币兑美元 走高1.05角，报29.945。
**台股 大涨1.26%，报7,923.50点；成交量 报526.48亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.400%，上日收在0.295-0.390%；一周拆款利率暂在0.380-0.415%，上日收在0.380-0.41%。
**短天期短票利率下滑**
在短票市场方面，部分大型票券商表示，今日发行量大致与到期量持平，月底银行端消化积数的压力仍大，银行买票意愿相当积极，短票利率持稳在区间低位，临近月底仍未感受到月底资金紧缩效应。
一位大型票券交易主管亦称，本提存期底前，短票利率可望先持平在既有区间，目前有部分小型银行对成交在区间低位的买盘有些微缩手。
今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，大致与上日同，不过7天内短票利率则下滑至0.64%。
今日标售164天期台电商业本票50亿台币，得标利率为0.773%，将于明日交割。
台湾央行今日存单到期金额为3,927.30亿台币，发行金额待稍晚公布。 周五存单到期金额为905.15亿。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为76亿台币，累计超额准备为1,058亿，加计前期1%的超额准备为2,433亿台币。
**RP利率续处低位不变**
债券市场附买回(RP)成交利率周四仍在低位不变。月底的紧缩效果并未显现在公债与公司债附买回市场中，银行/投信的资金仍多，市场资金宽裕。
交易商更表示，上日的台电公司债流标，显见市场对于持券仍相当地保守。在持券小心之下，随着债券到期，自然会使得附买回市场的券源更少。
“钱很多，月底没有感觉。”一位证券商交易员表示。
受市场高度观望美联储将如何缩减QE(量化宽松)规模影响，台湾最大公司债发行单位--台电周三公布，今年第四期的无担保公司债标售仅有三年券以高于预期的1.350%标出，五、七以及10年期债券均以流标收场。
但上述交易员也指出，由于目前券源很少，且利率也走低到整数关卡附近，因此也不打算向客户要求降利率，因为缺券的情况之下，也难以开口，估计利率可能持平在目前水位。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，两者皆大致同于上日。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%；一个月内公司债RP利率交投则在0.57-0.63%，与上日大致相同。(完) (集体采写 高洁如；; 审校 黄凯)
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