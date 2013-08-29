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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 13:23 BJT

东京汇市：日圆兑美元持稳，市场仍谨慎关注叙利亚局势

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3325     1.3338      -0.10      +0.99     1.3194
 美元/日圆                         97.73      97.62      +0.11     +12.67      86.74
 欧元/日圆                        130.22     130.22      +0.00     +13.77     114.46
 美元/瑞郎                        0.9230     0.9219      +0.12      +0.82     0.9155
 英镑/美元                        1.5530     1.5524      +0.04      -4.44     1.6251
 美元/加元                        1.0477     1.0484      -0.07      +5.60     0.9921
 澳元/美元                        0.8972     0.8940      +0.36     -13.67     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7834     0.7797      +0.47      -5.42     0.8283
 澳元/日圆                        87.690     87.250      +0.50      -2.71     90.130
 新西兰元/日圆                    76.560     76.110      +0.59     -45.63    140.820
 英镑/日圆                        151.77     151.56      +0.14      +7.78     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1447     1.1456      -0.08      -8.72     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
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