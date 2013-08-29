美国称人权特使访朝与朝核问题无关

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月28日 - 美国国务院周三称，关于在朝鲜(北韩)服刑的美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）事宜属于人权问题，与朝核会谈无关。

美国的朝鲜人权问题特使罗伯特·金（Robert King）定于本周五访问朝鲜。国务院周二称，他此行是“人道主义任务”，目的是争取裴俊浩获释。

今年稍早，美国公民裴俊浩以“反朝敌对罪”被朝鲜最高法院判处15年劳教。若裴俊浩获释，将消除美朝关系中的一个重要障碍。

但美国国务院副发言人哈弗（Marie Harf）称，罗伯特·金此行与围绕朝鲜核问题的外交努力无关。

她对记者说：“我希望，绝对不要把两件事挂钩。”

哈弗重申美国立场，希望朝鲜履行2005年六方会谈达成的协议，即朝鲜实行无核化，换取其他各国提供援助。(完)