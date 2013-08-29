美国称人权特使访朝与朝核问题无关

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月28日 - 美国国务院周三称，关于在朝鲜(北韩)服刑的美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）事宜属于人权问题，与朝核会谈无关。
美国的朝鲜人权问题特使罗伯特·金（Robert King）定于本周五访问朝鲜。国务院周二称，他此行是“人道主义任务”，目的是争取裴俊浩获释。
今年稍早，美国公民裴俊浩以“反朝敌对罪”被朝鲜最高法院判处15年劳教。若裴俊浩获释，将消除美朝关系中的一个重要障碍。
但美国国务院副发言人哈弗（Marie Harf）称，罗伯特·金此行与围绕朝鲜核问题的外交努力无关。
她对记者说：“我希望，绝对不要把两件事挂钩。”
哈弗重申美国立场，希望朝鲜履行2005年六方会谈达成的协议，即朝鲜实行无核化，换取其他各国提供援助。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。