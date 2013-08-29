中国金融：中国银联与毛里求斯合作发行非洲首张银联卡

路透上海8月29日 - 中国银行卡组织--中国银联不仅在欧美发达国家发展受理网络和发行银联卡，还将目光瞄准发展中国家。中国银联周四宣布，其与非洲毛里求斯最大银行--毛里求斯商业银行合作发行银联卡，这是在非洲发行的首张银联卡。

银联新闻稿引述中国银联总裁许罗德的话称，毛里求斯正成为中国游客喜爱的出境目的地。此次联合毛里求斯商业银行推出银联卡，满足持卡人便利支付需求的同时，为当地持卡人提供更加符合其支付习惯的本地化服务。

从中国银联近年来的国际化战略来看，呈现逐级推进的策略，首先是扩展全球的商户受理网络，方便中国持卡人海外商旅活动；其次是在海外合作发行银联卡，首先吸引那些与中国有密切商旅往来的海外人士申领银联卡；其三是以银联遍布全球受理网络带来的便利性，吸引海外人士在中国以外地区更多使用银联卡。

今年以来，中国银联已在多个发达国家发行当地首张银联卡，例如美国、日本、澳大利亚和加拿大，发卡区域也从主要集中在亚太地区扩大到更多市场。目前，银联卡境外发卡量累计超过2,100万张。

中国银联内部人士指出，在毛里求斯发行银联卡，近阶段目标客户包括需要经常往来于亚太地区的商旅人士，以及长期驻扎在非洲工作的中国居民或华裔。