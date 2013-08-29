中国金融：中国银联与毛里求斯合作发行非洲首张银联卡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海8月29日 - 中国银行卡组织--中国银联不仅在欧美发达国家发展受理网络和发行银联卡，还将目光瞄准发展中国家。中国银联周四宣布，其与非洲毛里求斯最大银行--毛里求斯商业银行合作发行银联卡，这是在非洲发行的首张银联卡。
银联新闻稿引述中国银联总裁许罗德的话称，毛里求斯正成为中国游客喜爱的出境目的地。此次联合毛里求斯商业银行推出银联卡，满足持卡人便利支付需求的同时，为当地持卡人提供更加符合其支付习惯的本地化服务。
从中国银联近年来的国际化战略来看，呈现逐级推进的策略，首先是扩展全球的商户受理网络，方便中国持卡人海外商旅活动；其次是在海外合作发行银联卡，首先吸引那些与中国有密切商旅往来的海外人士申领银联卡；其三是以银联遍布全球受理网络带来的便利性，吸引海外人士在中国以外地区更多使用银联卡。
今年以来，中国银联已在多个发达国家发行当地首张银联卡，例如美国、日本、澳大利亚和加拿大，发卡区域也从主要集中在亚太地区扩大到更多市场。目前，银联卡境外发卡量累计超过2,100万张。
中国银联内部人士指出，在毛里求斯发行银联卡，近阶段目标客户包括需要经常往来于亚太地区的商旅人士，以及长期驻扎在非洲工作的中国居民或华裔。
此次在毛里求斯合作发行的银联卡，可在毛里求斯以及遍布全球140多个国家和地区的银联卡受理网络上使用，其中包括中国所有ATM机和POS终端。此外，非洲可以受理银联卡的国家和地区已超过40个。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。