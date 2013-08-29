日本经济：央行委员森本宜久力抗需出台进一步刺激举措的呼声

路透日本盛冈8月29日 - 对于市场上有人呼吁日本央行采取进一步货币刺激，以缓解明年消费税上上调可能带来的痛苦，央行审议委员森本宜久周四进行了驳斥，称经济走势与央行预估一致。

“内需坚稳，尽管不确定性仍存，但国外经济正在好转，”森本宜久在日本东北部的盛冈与商界领袖会面后的记者会上表示。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)