《中国金融分析》连五周净投放稳预期，然央行倒逼机构去杠杆意图未改

* “锁长放短”延续，货币政策中性偏紧基调不改

* 公开市场连五周净投放，本周缩至415亿元

* 逆回购利率继续持平，稳定市场预期

* 9月资金面稳中趋紧概率较大

作者 吴芳

路透上海8月29日 - 中国央行公开市场连续五周净投放，本周规模缩至415亿元人民币。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

市场人士指出，央行维持货币政策中性偏紧的信号得以更加明确，在央行掌控流动性主动权的基础上，多数机构认为9月虽面临季末加节假日等干扰因素，但资金面整体风险可控，市场预期较为平稳，不至于发生类似6月末的恐慌情绪。

“货币政策执行基调仍为紧平衡，但央行也以逆回购方式，频频关照市场流动性。这意味着央行在降低整体经济流动性错配，与避免资金链断裂、经济硬着陆之间的分寸拿捏，更趋审慎。”中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为。

央行公告显示，周四公开市场进行260亿元14天逆回购，中标利率继续持平于4.10%；周二则进行了290亿元七天期逆回购，中标利率亦持稳于3.90%。

南京证券固定收益研究员杨浩认为，资金面并未大幅收紧，这周净投放415亿，量相对适中，主要因为现在的资金面比上月好很多，央行没必要加大投放力度。

“7天、14天(逆回购)滚动操作，量的意义其实已经不大了，而稳定市场预期的意义反而更明显一些，市场信号更稳了，”华南一银行交易员亦认为，与此同时，央行还进行了三年期央票续做，纠正银行资产结构调整的目的也隐含其中。

央行周一在公开市场对周二到期的800亿元三年期央票进行了部分续做，规模为515亿元，利率持平于上次续做的3.50%。交易人士认为，由于市场之前对央票续做已经有一定预期，在短期银行间市场流动性并无大碍的情况下，央行“锁长放短”维稳资金面基调延续，有助于进一步稳定市场预期。

央行公开市场上周净投放720亿元。下周公开市场央票到期量为180亿元，逆回购到期量为750亿元，合计到期资金回笼570亿元。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/qyx62v

**平稳月末资金，巩固市场预期**

虽然本周临近月末，但银行间流动性尚可，不少市场人士认为相比于14天期的投放，七天期限资金投放略多，显示央行稳定月末资金波动的意图。而三年央票续做+逆回购投放的操作方式有常态化的迹象，令市场对央行的货币政策预期逐步明朗化，未来预期渐趋一致。

上海一银行交易员表示，逆回购利率不变符合预期，“七天的量央行其实是配合资金面多发了，主要也是担心月末因素；14天的量反而控制，其实是央行希望流动性不要出问题，同时也是把资金松紧的主动权放在手里的意图。”

中国银行间资金面周四继续释放暖意，主要回购利率 中除七天因需求偏多支撑价格略涨外，其他品种均有所回落，其中14天期更是大幅下行约60个基点(bp)，由此其与七天利差迅速收敛至不到10个bp。

而对于近期三年央票续做，他则认为，“三年期央票续发只能说央行不希望机构太乐观，有调结构方面的考虑。”

“目前市场相当于基本统一了认识，接受了央行的意图，”杨浩认为，央行就是希望通过保持高利率，倒逼金融去杠杆。市场此前预期的紊乱是不知道央行的松紧程度如何，有些甚至还幻想放松，有些则害怕收的过紧。

上海另一大型券商分析师则表示，银行体系真实的流动性其实并不缺，关键问题在于银行内部的资产结构调整。资金期限错配问题经过6月之后虽有所修正，但问题并未从根本上解决；所以央行保持少量净投放，在稳定资金和预期的同时，倒逼金融机构去杠杆的步伐并未停止。

“只要银行体系负债端的结构管理趋于合理，流动性就会形成自然投放，机构未来或有望摆脱依赖央行资金投放的局面，这也是央行希望看到的吧，”他强调。

兴业证券最新研究报告指出，由于银行较大的流动性管理压力，如果不给银行相对稳定的流动性预期，“钱荒”很可能再次来袭，增大金融系统的尾部风险。因此央行需要在这个消耗的过程中充当好最后贷款人的角色，防止利率的大幅波动对金融系统和实体经济的负面冲击。

**9月资金面预期稳中偏紧**

即将到来的9月公开市场到期量偏少，再加上中秋、国庆两节临近，还有季末的压力，银行间资金面会否重演6月末的极端状况？这些都是市场近期较为关注的重点。

刘煜辉认为，未来流动性中性偏紧局面仍将持续，未来一月内随着资金需求的不断升温，资金成本有进一步上移可能，但6月末的极端情况难再现。

上述上海的券商分析师亦表示，央行释放流动性的态度仍然比较中性为主，公开市场逆回购虽有投放，但是操作力度比较适中，只能起到缓解偏紧预期的作用，实际上资金利率还是处于相对高位。9月又是一个季末，流动性稍显紧张可能是常态，逆回购操作量加大的可能性较大。

“逆回购操作的利率没有下来，外围流动性的情况，如FOMC(美国联邦公开市场委员会)会议以及外汇占款变化都需要关注，”他称。

对于外汇占款是否会对流动性有补充，华中一券商研究员认为，从8月人民币汇率走势比较强势估计，当月金融机构外汇占款有可能转为正增长；不过即便转负为正，基础货币投放对流动性补充应该也不会很大。

中国7月外汇占款连续第二个月负增长，财政存款则大增，导致近七千亿资金抽离市场。分析师预计，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本小幅流出趋势。

中信证券研究报告指出，预计资金大幅外流的情况将有所好转，8月外汇占款有望转入正值区间。但由于央行当前的政策仍偏谨慎，“总量宽裕”情况下央行放水或大幅下调逆回购利率的概率不大。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 290

(周四) 260

央票 （周一） 515

央票到期 1,020

正回购到期 --

逆回购到期 640

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净投放 415 (完)