国际油市：布兰特原油跌破116美元，叙利亚局势备受关注

美国10月原油期货 回落0.73美元，报每桶109.37美元，过去两日大涨近4%。

“市场涨得有点过头了，”三菱商事风险经理Tony Nunan并称，如果对叙利亚的攻击只是短暂的，还会出现更多卖盘。

美国总统奥巴马周三解释了对叙利亚采取有限度军事袭击以杜绝未来化学武器使用的计划，称一场特定有限度的袭击足以发出一个强烈讯号，即使用化武是不能被容忍的。

Nunan表示，中东局势的不确定性，加上利比亚石油供应情况恶化，可能支撑油价维持在110美元上方。(完)

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