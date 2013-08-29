国际油市：布兰特原油跌破116美元，叙利亚局势备受关注

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国10月原油期货 回落0.73美元，报每桶109.37美元，过去两日大涨近4%。
“市场涨得有点过头了，”三菱商事风险经理Tony Nunan并称，如果对叙利亚的攻击只是短暂的，还会出现更多卖盘。
美国总统奥巴马周三解释了对叙利亚采取有限度军事袭击以杜绝未来化学武器使用的计划，称一场特定有限度的袭击足以发出一个强烈讯号，即使用化武是不能被容忍的。
Nunan表示，中东局势的不确定性，加上利比亚石油供应情况恶化，可能支撑油价维持在110美元上方。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。