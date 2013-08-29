中港股业绩：工商银行中期净利同比增长12.3%，符合市场预期

路透香港/北京8月29日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 周四公布，今年中期净利同比增长12.3%，符合市场预期。

工行的公告显示，2013年上半年净利为1,383.5亿元人民币，根据汤森路透综合五位分析师预测，工行上半年净利1,358亿元。

“ 信贷资产质量的总体稳定和拨备保有的充足成为利润目标实现和盈利增长可持续的重要基础。”公告称。

工行截止6月末的不良贷款率为0.87%，与一季末0.87%持平，不良贷款余额为817.68亿元，比上年末增加71.93亿元。6月末，该行的拨备覆盖率达到288.16%，

期内净利息收入2,158.89亿元，同比增长5.8%。净利息收益率为2.57%，净息差为2.41%，均低于去年同期2.66%和2.48%的水平。手续费及佣金净收入673.82亿元，同比增长23.0%。

资本充足率13.11%，核心一级资本充足率10.48%。（完）

浏览中国工商银行其他新闻，请点选[1398.HK–CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表，请点选