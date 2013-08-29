中港股业绩：工商银行中期净利同比增长12.3%，符合市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港/北京8月29日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 周四公布，今年中期净利同比增长12.3%，符合市场预期。
工行的公告显示，2013年上半年净利为1,383.5亿元人民币，根据汤森路透综合五位分析师预测，工行上半年净利1,358亿元。
“ 信贷资产质量的总体稳定和拨备保有的充足成为利润目标实现和盈利增长可持续的重要基础。”公告称。
工行截止6月末的不良贷款率为0.87%，与一季末0.87%持平，不良贷款余额为817.68亿元，比上年末增加71.93亿元。6月末，该行的拨备覆盖率达到288.16%，
期内净利息收入2,158.89亿元，同比增长5.8%。净利息收益率为2.57%，净息差为2.41%，均低于去年同期2.66%和2.48%的水平。手续费及佣金净收入673.82亿元，同比增长23.0%。
资本充足率13.11%，核心一级资本充足率10.48%。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。