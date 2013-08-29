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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:35 BJT

更正-表格：德国7月经季节调整的按ILO标准计算就业人口增加2.4万人

(更正：因译文有误，第一段应为“联邦统计局”，非“劳工局”)

路透柏林8月29日 - 德国联邦统计局周四公布，德国7月经季节调整的按国际劳工组织(ILO)标准计算的就业人口增加2.4万人。6月为增加1.2万。

以下为详细表格

2013年7月 2013年6月 2012年7月

就业人数 (百万，经调整) 41.804 41.780 41.591

较上月变动 +24,000 +12,000 +41,000

就业人数 (百万，未经调整) 41.775 41.762 41.555(完) (编译 石冠兰; 审校 隋芬)
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