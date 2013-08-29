更正-表格：德国7月经季节调整的按ILO标准计算就业人口增加2.4万人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：因译文有误，第一段应为“联邦统计局”，非“劳工局”)
路透柏林8月29日 - 德国联邦统计局周四公布，德国7月经季节调整的按国际劳工组织(ILO)标准计算的就业人口增加2.4万人。6月为增加1.2万。
以下为详细表格
2013年7月 2013年6月 2012年7月
就业人数 (百万，经调整) 41.804 41.780 41.591
较上月变动 +24,000 +12,000 +41,000
就业人数 (百万，未经调整) 41.775 41.762 41.555(完) (编译 石冠兰; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。