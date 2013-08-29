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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 16:12 BJT

印尼央行：上调指标利率50个基点至7.0%，以稳定本币汇率和经济

印尼央行在8月15日会议上维持利率不变，下次月度会议原本排定于9月12日。但卢比 与印尼股市 上周跌势加剧，促成了周四会议的召开。

6月和7月，印尼央行上调指标利率共计75个基点，至6.50%。(完) (编译 杜明霞/石冠兰 审校 沈以文)
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