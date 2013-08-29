韩国汇市：韩元兑美元升至三周高位，受股市上涨和外资需求提振

路透首尔8月29日 - 韩国韩元兑美元 周四连续两个交易日上涨，升至三周高位，受到此间股市上涨，和海外投资人对韩元需求的提振。

韩国7月经常帐数据延续了2009年初以来的连续盈余态势 ，从盘初起这个数据也支撑着韩元。(完)