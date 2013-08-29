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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 14:10 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至三周高位，受股市上涨和外资需求提振

路透首尔8月29日 - 韩国韩元兑美元 周四连续两个交易日上涨，升至三周高位，受到此间股市上涨，和海外投资人对韩元需求的提振。

韩元兑美元 国内收报1,109.7，较周三收盘价1,115.4上扬0.5%。今日盘中韩元/美元一度高见1,108.5，为8月9日以来最强水准。

韩国7月经常帐数据延续了2009年初以来的连续盈余态势 ，从盘初起这个数据也支撑着韩元。(完)

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