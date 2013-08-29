中港股业绩：中行中期净利增13%至807.2亿元人民币，优于预期

路透北京8月29日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周四公布，中期净利同比增长12.92%，略优于市场预期。

刊登在香港联交所的中行半年报显示，2013年上半年净利为807.2亿元人民币，去年同期是714.83亿元，而汤森路透综合分析师预测中值为778亿元。

6月末，该行不良贷款总额694.67亿元，比上年末增加40.19亿元；不良贷款率0.93%，比上年末下降0.02个百分点。不良贷款拨备覆盖率238.96%，比上年末提高2.66个百分点。中国内地机构贷款拨备率2.62%，与上年末持平。重组贷款总额99.26亿元，比上年末下降5.63%。

半年报并称，中国银行截至6月末的净息差为2.23%，比上年提高8个基点。

上半年，实现非利息收入689.63亿元，同比增加133.52亿元，增长24.01%。非利息收入在营业收入中占比为33.44%，同比上升2.49个百分点。

6月末，该行老办法计算资本充足率是13.33%，核心资本充足率是10.47%，均较去年末的13.63%和10.54%有所下降。

而新办法下集团资本充足率12.14%，一级资本充足率9.28%，核心一级资本充足率9.27%，较3月末有所下降，主要由于资本项在二季度一次性扣减了派发的2012年股息。

中国银行A股周四收平在2.63元；H股收涨1.55%于3.28港元。（完）

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