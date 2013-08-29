《综述》印度卢比自纪录低点反弹，此前印度央行向油企直接提供美元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
但分析师称，单凭印度央行的措施将不会使卢比持续反弹，除非政府能通过一些措施，让市场相信政府愿意解决印度的财政、经常帐赤字和经济成长放缓的问题。
“该措施不太可能阻止卢比跌势，当局在加大努力寻找新途径，来防止卢比崩溃，”法国农业信贷银行亚洲区全球市场研究主管Mitul Kotecha在致客户的电子邮件中称。
周四卢比反弹亦提振印度股市和债市，凸显国内市场动向越来越受到卢比推动。
印尼NSE股指 上涨0.6%，指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌15个基点至8.81%。
美国将很快牵头对叙利亚发动军事打击的疑虑有所缓解，令亚股反弹且新兴市场货币企稳，这也令人气改善。(完) (编译 洪曦/王翔琼；; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。