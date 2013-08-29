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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 14:28 BJT

《综述》印度卢比自纪录低点反弹，此前印度央行向油企直接提供美元

但分析师称，单凭印度央行的措施将不会使卢比持续反弹，除非政府能通过一些措施，让市场相信政府愿意解决印度的财政、经常帐赤字和经济成长放缓的问题。

“该措施不太可能阻止卢比跌势，当局在加大努力寻找新途径，来防止卢比崩溃，”法国农业信贷银行亚洲区全球市场研究主管Mitul Kotecha在致客户的电子邮件中称。

周四卢比反弹亦提振印度股市和债市，凸显国内市场动向越来越受到卢比推动。

印尼NSE股指 上涨0.6%，指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌15个基点至8.81%。

美国将很快牵头对叙利亚发动军事打击的疑虑有所缓解，令亚股反弹且新兴市场货币企稳，这也令人气改善。(完) (编译 洪曦/王翔琼；; 审校 隋芬)
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