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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 14:22 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲市场人气改善

0602GMT

* 澳元/美元涨0.37%，美元/日圆涨0.19%，欧元/美元跌0.17%，新西兰元/美元上扬0.47%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.99%，日股日经指数涨0.93%，美国10年期公债收益率报2.78%

* 美元/印尼卢比小跌0.09%，美元/印度卢比下挫0.99%，美元/马币(林吉特)跌0.57%

* 澳洲第二季资本支出增加，但未来可能放缓

* 日本央行审议委员森本宜久力抗需出台进一步刺激举措的呼声 (完)

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