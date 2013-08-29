任天堂推出低价掌上游戏设备，并下调Wii U价格

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山8月28日 - 日本游戏厂商任天堂 将推出低价掌上游戏设备2DS，并在今年假日购物季将北美和欧洲32GB版Wii U游戏机价格下调50美元，以扭转销售疲软的状况并吸引游戏玩家。

2DS是3DS的廉价版，售价为129.99美元，10月12日开始销售，支持3DS和DS的2D游戏。

任天堂一直面对来自平板电脑和智能手机的廉价或免费游戏的激烈竞争。这反映出移动游戏侵占游戏机和掌上游戏设备市场份额的行业趋势。

任天堂美国分公司总裁Reggie Fils-Aime在接受采访时表示，任天堂希望借助2DS吸引买不起3DS的新玩家，3DS售价分别为169.99美元和199.99美元。

一些行业分析师批评任天堂限制其游戏只能在自己的设备上使用，没有利用iOS和Android等移动设备上游戏的迅速发展。任天堂高管曾表示，他们认为将其游戏移植到移动设备上，会损害公司硬件业务的长期前景。

Fils-Aime称，任天堂将凭借2DS吸引所有消费者，特别是年轻消费者，而不只是吸引那些拥有手机或平板电脑并希望感受任天堂游戏的玩家。

Fils-Aime还表示，为了促进Wii U销售，任天堂将从9月20日起将32GB奢华版Wii U的价格从349.99美元下调至299.99美元。(完)