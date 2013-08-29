《分析》中东局势攸关中国利益，但中国恐鞭长莫及

(本文由路透中文网编译提供)

记者 白宾

路透北京8月28日 - 日益恶化的叙利亚冲突暴露了中国不干涉他国内政的政策背后一个尴尬事实：即使中国想插手影响中东局势，所能做的也不多。

尚未经过考验的中国军力无法在中东地区发挥威力，因而中国只能在对其能源安全至关重要的中东地区扮演低调角色。

随着美国及其盟国加紧准备对叙利亚发起军事袭击，外界对该地区陷入战火的担心上升。虽然中国在该地区受到威胁的利益比某些大国多很多，但中国仍基本采取置身事外的立场。

中东是中国最大的原油来源地。没有中东的石油供应，中国经济发展将陷入停滞。今年前7个月，中国从中东进口了大约8,300万吨原油，占其进口总量的一半左右，其中主要石油供应国包括沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、阿曼和阿联酋。

中国在叙利亚没有多少经济利益，但认为叙利亚对于确保中东稳定和保护重要的能源来源具有战略和外交意义。

中国退休少将罗援去年曾对《人民日报》表示，考虑到这么大的原油利益，“对于伊朗、叙利亚问题，我们不能觉得事不关己，高高挂起”。

中国坚持称，既没支持也没保护叙利亚总统阿萨德，之所以否决联合国相关决议，是担心危机恶化。中国也曾接待叙利亚政府和反对派官员，试图找到政治解决方案，但无果而终。

即便中国政府放弃不干涉其他国家内政的原则，中国人民解放军能做的也只是在远离国土的该地区象征性地存在。

澳大利亚前国防高官、军事分析人士Ross Babbage表示：“谈到解放军积极参与、做美国及其盟国计划未来几天做的事，目前他们还没有能力这么做。”

尽管中国在隐形战机技术上取得迅速进展，并推出了首艘航母，但中国军队在很大程度上还未经受过考验。中国上一次卷入战争是1979年的中越战争，当时表现并不是很好。

中国海军曾在索马里海域参与打击海盗的巡逻活动，但2011年利比亚发生内战中国进行撤侨时，中国主要还是依靠包船。

Babbage表示，解放军目前把重点放在太平洋的行动上。

“但要在地中海地区进行我们所说的这种行动，解放军还没有准备好。那么十年后呢？答案是肯定的，如果他们选择这么做的话。”(完)