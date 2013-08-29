中国股市：沪综指连两日小幅收跌，短线整理后仍有向上动能

路透上海8月29日 - 中国股市沪综指周四连续第二日小幅收跌。分析师指出，受中东局势不稳影响，近期外围市场跌幅较大，但A股市场相对抗跌；而从基本面预期来看，中国经济短期复苏形势较为乐观，大盘在短线整理后预计仍有向上动能。

沪综指 收报2,097.227点，跌4.074点，或0.19%。上海A股今日成交额为1,049亿元人民币，上日为1,317亿元.

“前期外围股市的跌幅较大，A股相对表现还是很让人惊讶的，短期调整也比较正常，不影响我们对基本面的判断，9月份的经济数据应该会延续8月份的企稳走好表现。”长城证券策略分析师朱俊春称。

他并指出，昨日国务院出台的资产证券化相关政策，目前看来对券商板块形成利好，对其他板块的影响还不明显。

西南证券 今日收盘上涨2.83%。

中国国务院周三召开常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。

沪深300指数 收跌0.42%，报2,318.311点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,313.0点，跌0.72%，成交865,172手。(完)