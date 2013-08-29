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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 14:25 BJT

澳洲股市：逆转跌势小幅收高，受助于矿业类股反弹以及地区市场回升

路透悉尼8月29日 - 澳洲股市周四逆转此前跌势，小幅收高0.1%，受助于矿业类股反弹以及地区市场回升，但市场仍担心军事打击叙利亚，升势受限。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高5.2点至5,092.4点。(完)
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