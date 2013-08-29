马来西亚经济：政府将重新审视可能让财政紧绷的重大公共项目

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透吉隆坡8月29日 - 马来西亚将重新审视已规划的公共项目，以改善财政状况及因应经常帐盈余缩小的情形。
政府发言人称，总理纳吉布将主持下周一的财政政策委员会议，会议决议将反映在10月公布的2014年预算案中。
Star报周四引述第二财长Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah的话说，“对政府财政有重大影响的公共项目将被重新检讨，并被适当排序，以免联邦预算过于吃紧。”
他还说，进口需求低但可产生高倍数效益的公共项目，政府将优先进行，不会牺牲经济成长。(完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。