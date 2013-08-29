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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 14:38 BJT

马来西亚经济：政府将重新审视可能让财政紧绷的重大公共项目

路透吉隆坡8月29日 - 马来西亚将重新审视已规划的公共项目，以改善财政状况及因应经常帐盈余缩小的情形。

政府发言人称，总理纳吉布将主持下周一的财政政策委员会议，会议决议将反映在10月公布的2014年预算案中。

Star报周四引述第二财长Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah的话说，“对政府财政有重大影响的公共项目将被重新检讨，并被适当排序，以免联邦预算过于吃紧。”

他还说，进口需求低但可产生高倍数效益的公共项目，政府将优先进行，不会牺牲经济成长。(完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)
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