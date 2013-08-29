《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--8月29日

路透上海8月29日 - 中国央行公开市场连续五周净投放，本周规模缩至415亿元人民币。央行通过持续“ 锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进 一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。 市场人士指出，央行维持货币政策中性偏紧的信号得以更加明确，在央行掌控流动性主动权的基础上，多 数机构认为9月虽面临季末加节假日等干扰因素，但资金面整体风险可控，市场预期较为平稳，不至于发生类 似6月末的恐慌情绪。 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +1,662 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/24-8/30 1,020 -- 515 -- 550 640 +415 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/17-8/23 160 -- -- -- 820 260 +720 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/10-8/16 1,300 -- 755 -- 390 460 +475 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/3-8/9 100 -- -- -- 270 170 +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/27-8/2 850 -- 735 -- 510 -- +625 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/20-7/26 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/13-7/19 1,600 -- 1,103 -- -- -- +497 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/6-7/12 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/29-7/5 220 240 -- -- -- -- +460 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/22-6/28 -- 250 -- -- -- -- +250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/15-6/21 180 140 40 -- -- -- +280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/8-6/14 -- 920 -- -- -- -- +920 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/1-6/7 1,100 920 180 240 -- -- +1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/25-5/31 -- 300 220 250 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/18-5/24 1,200 380 160 140 -- -- +1,280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/11-5/17 -- 1,010 440 920 -- -- -350 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/4-5/10 1,100 760 100 920 -- -- +840 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/27-5/3 -- 300 -- 300 -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/20-4/26 900 620 -- 280 -- -- +1,240 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/13-4/19 -- 870 -- 1,010 -- -- -140 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/8-4/12 150 440 -- 760 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/30-4/7 -- 50 -- 300 -- -- -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/23-3/29 -- 50 -- 620 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 870 -- -- -470 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/9-3/15 -- -- -- 440 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览，请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 4.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。 5.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。 6.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周 。 7.央行公开市场7月先后两次到期续做了三年期央票，分别为7月16日到期的1001060和7月30日到期的100 1065，续做规模分别为1,103亿元和735亿元；8月12日续做了1001069，规模为755亿元。 8.央行公开市场8月再次到期续做三年期央票1001074，续做规模为515亿元。(完) (整理 吴芳； 审校 边竞)