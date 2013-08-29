日本股市：日经指数终止三天连跌之势，叙利亚相关忧虑有所缓解

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京8月29日 - 日本股市日经指数周四收涨，结束此前连续三天的跌势，得益于石油股的升势。有关美国领导的军事力量可能很快对叙利亚政府发动打击的忧虑已经减弱。
交易员表示，股市和新兴市场货币的反弹也安抚了投资者的情绪。
日经指数 上涨0.9%，收报13,459.71点。东证股价指数 升0.2%，收于1,116.51点。
包括石油冶炼运营商在内的矿产类股分项指数 跳涨4.9%，是今日表现最好的板块。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。