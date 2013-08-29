日本股市：日经指数终止三天连跌之势，叙利亚相关忧虑有所缓解

路透东京8月29日 - 日本股市日经指数周四收涨，结束此前连续三天的跌势，得益于石油股的升势。有关美国领导的军事力量可能很快对叙利亚政府发动打击的忧虑已经减弱。

交易员表示，股市和新兴市场货币的反弹也安抚了投资者的情绪。

日经指数 上涨0.9%，收报13,459.71点。东证股价指数 升0.2%，收于1,116.51点。