版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 14:31 BJT

韩国股市：涨逾1%创近两周收盘高点，因外资持续买入

路透首尔8月29日 - 韩国股市周四升逾1%至近两周来最高收位，自近期跌势反弹，因外资大量买入，提振三星电子等大型股和金融类股。

韩国综合股价指数 收高1.2%，报1,907.54点，创8月19日以来最高收盘价。

外资买超4,623亿韩元(4.1446亿美元)韩股，为6月28日以来最大规模，并是连续第五日买超。

三星电子 大涨2.7%，韩亚金融集团 扬升2.8%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐