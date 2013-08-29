欧元区经济：现在说危机结束还为时过早--欧盟经济暨货币事务执委雷恩

“尤其是，今年第二季的区内生产总值(GDP)数据已确认经济开始逐步但乏力的复苏，”他表示。

但他补充道：“我们得明确一点，特别是考虑到欧洲很多地方失业情况显着，没有空间来自满...至少可以这么说，危机已经结束的表态还为时尚早。”(完) (编译 郑茵/王翔琼；审校 于春红)