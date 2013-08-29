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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 15:00 BJT

欧元区经济：现在说危机结束还为时过早--欧盟经济暨货币事务执委雷恩

“尤其是，今年第二季的区内生产总值(GDP)数据已确认经济开始逐步但乏力的复苏，”他表示。

但他补充道：“我们得明确一点，特别是考虑到欧洲很多地方失业情况显着，没有空间来自满...至少可以这么说，危机已经结束的表态还为时尚早。”(完) (编译 郑茵/王翔琼；审校 于春红)
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