背景资料: 中国人民银行三季度公开市场操作一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
1.以下为中国人民银行2013年第三季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) (亿元人民币) 8/29 260 -- 4.10 8/27 290 3.90 -- 8/22 460 -- 4.10 8/20 360 3.90 -- 8/15 280 -- 4.10 8/13 110 3.90 -- 8/8 150 -- 4.10 8/6 120 4.00 -- 8/1 340 -- 4.50 7/30 170 4.40 -- 2、以下为央行2013年第三季度所发行的央行票据总额和收益率 日期 发行量 三年期(%) (亿元人民币) 8/26 515 3.50 8/12 755 3.50 7/29 735 3.50 7/15 1,103 3.37 注: 浏览央行2013年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 吴芳； 审校 康熙泽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。