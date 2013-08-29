欧股业绩：家乐福上半年利润成长，因法国业务获利大幅改善

路透巴黎8月29日 - 全球第二大零售商家乐福 公布上半年经常性营业利润增长4.9%。法国业务获利大幅改善，抵消了西班牙、意大利和亚洲业务疲弱的影响。

公司财务长Pierre-Jean Sivignon对记者表示，他仍然和7月时一个态度，相信只要拉美汇率不出现大的起伏，市场预期的2013年未计利息和税项之利润约为22亿欧元(29亿美元)是可以实现的。

该公司周四公布，上半年经常性营业利润达到7.66亿欧元，略低于路透调查中六位分析师平均预测的7.71亿欧元。

法国业务部门的营业利润跳涨75.4%，或可让投资者相信，虽然经济环境仍然严峻，但公司执行长Georges Plassat的复兴计划正开始取得成果。

法国业务部门的营业利润率提高120基点，达到营收的2.8%水平。

为筹集资金保住西欧、中国和巴西等重要市场并加强资产负债表，家乐福一直在从哥伦比亚、马来西亚和印尼等非核心市场退出。

这帮助公司到6月底时净债务减少37亿欧元，降至59亿欧元，且自由现金流增加了2.43亿欧元。

自Plassat在2012年5月执掌家乐福以来，该公司股价上扬48%，同期法国股市绩优股CAC-40指数 和欧洲零售类股指数 涨幅为23%。

该股今年上涨18%，对于大股东Blue Capital来说是好消息。Blue Capital由LVMH集团 执行长Bernard Arnault和美国投资基金Colony Capital掌控。(完)