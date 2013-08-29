欧股业绩：家乐福上半年利润成长，因法国业务获利大幅改善

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴黎8月29日 - 全球第二大零售商家乐福 公布上半年经常性营业利润增长4.9%。法国业务获利大幅改善，抵消了西班牙、意大利和亚洲业务疲弱的影响。
公司财务长Pierre-Jean Sivignon对记者表示，他仍然和7月时一个态度，相信只要拉美汇率不出现大的起伏，市场预期的2013年未计利息和税项之利润约为22亿欧元(29亿美元)是可以实现的。
该公司周四公布，上半年经常性营业利润达到7.66亿欧元，略低于路透调查中六位分析师平均预测的7.71亿欧元。
法国业务部门的营业利润跳涨75.4%，或可让投资者相信，虽然经济环境仍然严峻，但公司执行长Georges Plassat的复兴计划正开始取得成果。
法国业务部门的营业利润率提高120基点，达到营收的2.8%水平。
为筹集资金保住西欧、中国和巴西等重要市场并加强资产负债表，家乐福一直在从哥伦比亚、马来西亚和印尼等非核心市场退出。
这帮助公司到6月底时净债务减少37亿欧元，降至59亿欧元，且自由现金流增加了2.43亿欧元。
自Plassat在2012年5月执掌家乐福以来，该公司股价上扬48%，同期法国股市绩优股CAC-40指数 和欧洲零售类股指数 涨幅为23%。
该股今年上涨18%，对于大股东Blue Capital来说是好消息。Blue Capital由LVMH集团 执行长Bernard Arnault和美国投资基金Colony Capital掌控。(完)
(编译 郑茵 审校 李婷仪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。