美国对摩根大通招聘行为的调查扩大--彭博

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月29日 - 彭博援引消息人士报导称，美国政府在对摩根大通 在华招聘行为进行调查时，发现包括一个关联招聘和特定交易的电子数据表。
报导援引其中一位消息人士指出，美国司法部已加入美国证券交易委员会调查摩根大通在华招人时是否存在被聘任者家庭成员可向该行提供业务的因素。
据报导，调查最初只针对摩根大通香港办公室，现已扩大至全部亚洲国家，涉及超过200名实习生和全职员工。
摩根大通可能根据《反海外腐败法》被起诉。该法禁止企业向政府雇员支付现金或提供任何有价值物品以获得业务。
各家银行总是寻求招聘有政府和客户关系的雇员，这种行为并不违法。此次调查针对的是所谓的虚职，即所招聘的雇员只是因为有关系，并不为银行做其他工作。
摩根大通驻香港发言人Marie Cheung向路透提供了之前的评论，即该行正在全面配合监管机构，并拒绝进一步置评。
美国证券交易委员会和司法部媒体官员没有对美国工作时间外寻求置评的信息立即作出回应。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。