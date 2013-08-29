美国对摩根大通招聘行为的调查扩大--彭博

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港8月29日 - 彭博援引消息人士报导称，美国政府在对摩根大通 在华招聘行为进行调查时，发现包括一个关联招聘和特定交易的电子数据表。

报导援引其中一位消息人士指出，美国司法部已加入美国证券交易委员会调查摩根大通在华招人时是否存在被聘任者家庭成员可向该行提供业务的因素。

据报导，调查最初只针对摩根大通香港办公室，现已扩大至全部亚洲国家，涉及超过200名实习生和全职员工。

摩根大通可能根据《反海外腐败法》被起诉。该法禁止企业向政府雇员支付现金或提供任何有价值物品以获得业务。

各家银行总是寻求招聘有政府和客户关系的雇员，这种行为并不违法。此次调查针对的是所谓的虚职，即所招聘的雇员只是因为有关系，并不为银行做其他工作。

摩根大通驻香港发言人Marie Cheung向路透提供了之前的评论，即该行正在全面配合监管机构，并拒绝进一步置评。

美国证券交易委员会和司法部媒体官员没有对美国工作时间外寻求置评的信息立即作出回应。(完)