印度经济：央行或应当考虑货币化黄金储备，以遏制卢比跌势--贸易部长

路透新德里8月29日 - 印度贸易部长Anand Sharma周四表示，央行或许应当考虑货币化其黄金储备，以减少黄金进口和遏制美元外流，这两个因素一直在打压印度卢比下跌。但他亦强调指出，这件事将由央行来做出决定。

根据世界黄金协会(WGC)的数据，印度拥有557.7吨的黄金储备，数量居于世界第11位。印度消费者对于黄金的执着偏爱已经对卢比汇率构成拖累，使卢比自5月以来就一直是主要货币中表现最差的。

“我并不是说央行应当对黄金进行任何的抵押化或是拍卖黄金，那是不正确的。我只是建议央行或许应该考虑一下...如何使大众受益，特别是关系到债券或货币化的问题，”Sharma在议会上表示。

“很多经济学家都已经提出了这种建议，”他说道，不过他认为最终要由央行来决定是否需要采取这种举措来降低黄金进口量。（完）