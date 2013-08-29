印度经济：央行或应当考虑货币化黄金储备，以遏制卢比跌势--贸易部长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新德里8月29日 - 印度贸易部长Anand Sharma周四表示，央行或许应当考虑货币化其黄金储备，以减少黄金进口和遏制美元外流，这两个因素一直在打压印度卢比下跌。但他亦强调指出，这件事将由央行来做出决定。
根据世界黄金协会(WGC)的数据，印度拥有557.7吨的黄金储备，数量居于世界第11位。印度消费者对于黄金的执着偏爱已经对卢比汇率构成拖累，使卢比自5月以来就一直是主要货币中表现最差的。
“我并不是说央行应当对黄金进行任何的抵押化或是拍卖黄金，那是不正确的。我只是建议央行或许应该考虑一下...如何使大众受益，特别是关系到债券或货币化的问题，”Sharma在议会上表示。
“很多经济学家都已经提出了这种建议，”他说道，不过他认为最终要由央行来决定是否需要采取这种举措来降低黄金进口量。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。