中港个股：中国银行称下半年净息差可能较上半年持稳或略降--行长

路透香港8月29日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 行长李礼辉周四表示，面对利率市场化的变化，中行下半年净息差与上半年比可能持稳或略有下降。但与去年比，一定是上升的。

李礼辉在中行业绩会上并表示，海外经济在缓慢的复苏，不可能再更坏，所以海外的净息差应该是回升的。

刊登在香港联交所的中行半年报显示，2013年上半年净利为807.2亿元人民币，同比增长12.92%，略优于汤森路透综合分析师预测中值778亿元。

报告并称，截止上半年末，中行净息差（净利息收益率）为2.23%，比上年提高8个基点。其中，中国内地人民币净息差2.51%，比上年提高12个基点；中国内地外币净息差0.94%，比上年下降17个基点；境外机构净息差1.25%，比上年提高12个基点。

因此上半年实现净利息收入1,372.88亿元，同比增加132.34亿元，增长10.67%。

中国银行A股周四收平在2.63元；H股收涨1.55%报3.28港元。（完）

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