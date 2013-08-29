中港个股：中国银行称下半年净息差可能较上半年持稳或略降--行长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 行长李礼辉周四表示，面对利率市场化的变化，中行下半年净息差与上半年比可能持稳或略有下降。但与去年比，一定是上升的。
李礼辉在中行业绩会上并表示，海外经济在缓慢的复苏，不可能再更坏，所以海外的净息差应该是回升的。
刊登在香港联交所的中行半年报显示，2013年上半年净利为807.2亿元人民币，同比增长12.92%，略优于汤森路透综合分析师预测中值778亿元。
报告并称，截止上半年末，中行净息差（净利息收益率）为2.23%，比上年提高8个基点。其中，中国内地人民币净息差2.51%，比上年提高12个基点；中国内地外币净息差0.94%，比上年下降17个基点；境外机构净息差1.25%，比上年提高12个基点。
因此上半年实现净利息收入1,372.88亿元，同比增加132.34亿元，增长10.67%。
中国银行A股周四收平在2.63元；H股收涨1.55%报3.28港元。（完）
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(发稿 毕晓雯； 撰写 张胜男; 审校 屈桂娟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。