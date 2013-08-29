欧洲金融：欧盟执委雷恩称，国际纾困金主9月起将加紧评估希腊情况

路透奥地利阿尔卑巴赫8月29日 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩周四表示，希腊的国际纾困金主下个月将加紧评估如何确保希腊财政的可持续性。

雷恩在一场经济会议上向记者表示，欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)首先必须知道事实状况，然后判断有哪些额外的融资需求。