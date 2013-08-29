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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 17:40 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)     
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)       
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*重庆国有文化  10       5      12   9/4簿记建档     国开行     AA+      9/5      9/6
资产经管公司                                             
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*宜华木业       6       3      12   9/5簿记建档     招商银行   AA-      9/9      9/10
                                             
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*广州浪奇       3.9     2       6   9/5簿记建档     兴业银行   AA-      9/6      9/9
                                             
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浙江华友钴业    5       2.5    12   8/30簿记建档    中信银行    A+      9/3      9/4
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安徽水利        2       1      12   8/30簿记建档    兴业银行   AA-      9/2      9/3
                                         
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中信建投证券   49      16       3   9/2招标         北京银行  AAA       9/3      9/4
                                                    建设银行
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上海均瑶集团   15      10      12   9/2簿记建档     招商银行   AA       9/4      9/5
                                                    农业银行
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雏鹰农牧        4       2      12   9/2簿记建档     中信银行   AA-      9/4      9/5
                                         
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会理财通铁钛    7       1.5    12   9/2簿记建档     兴业银行   AA-      9/3      9/4
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安徽高速公路   20      10      12   9/3簿记建档     招商银行  AAA       9/5      9/6
控股集团                                            民生银行
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玖龙纸业        8       4      12   9/4簿记建档     交通银行   AA       9/5      9/6
天津公司
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升华集团        3.5     2.5    12   9/4簿记建档     工商银行   AA-      9/5      9/6
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TCL集团        60      17      12   推迟发行        国开行     AA       --        --
                                         进出口行         
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日) 
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*重庆轻纺     12         6      5   9/3簿记建档      浦发银行    AA       9/5     9/6
控股集团
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*华天酒店      6         3      3   9/5簿记建档      广发银行    AA-      9/6     9/9
                                          光大银行
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*广东粤电集团 30         3      5   9/5-9/6簿记建档  工商银行   AAA       9/9     9/10
                                                     农业银行
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山东钢铁      38        33      3   8/30-9/2簿记建档 工商银行   AAA       9/3     9/4
集团                                                 光大银行
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石河子国资     8         6      5   9/2簿记建档      招商银行    AA       9/3     9/4
经营集团                                             中信银行
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大族控股集团  13.9       7      5   9/2簿记建档      中金公司    AA       9/3     9/4
                                                     工商银行
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浙江能源集团  30        30      7   9/3簿记建档      建设银行   AAA       9/4     9/5
                                                     民生银行
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上海金桥集团  20        10      5   9/3-9/4簿记建档  工商银行    AA+      9/5     9/6
         （附第3年末发行人利率选择权和投资者回售权） 农业银行
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天津市政投资   8         8      3   9/4簿记建档      中国银行    AA       9/6     9/9
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重庆乌江实业   6         3      3     推迟发行       光大银行    AA-       --      --
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云南投资控股   5         5      5     推迟发行       中信银行    AA+       --      --
集团
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湘电集团       4.5       4.5    5     推迟发行       广发银行    AA        --      --
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广东粤电集团  30        30      5     推迟发行       工商银行   AAA        --      --
                                                     农业银行
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滨化股份      15         3      5     推迟发行       招商银行    AA        --      --
 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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