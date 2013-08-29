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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 15:15 BJT

西班牙数据：第二季GDP终值较前季下滑0.1%，较上年同期萎缩1.6%

路透马德里8月29日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第二季国内生产总值(GDP)终值为较前季下滑0.1%，第一季修正为萎缩0.4%。

第二季GDP终值为较上年同期萎缩1.6%，路透预估的为下滑1.7%，初值为下滑1.7%，第一季修正为下滑2.0%。

国家统计局此前报导，第一季GDP较前季萎缩0.5%。(完) (编译 王翔琼；审校 孙茉莉)
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