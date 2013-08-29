台湾债市：五年期公债殖利率收盘下跌，无视美债与台电债众多利空

* 五年公债殖利率收小跌，无视众多利空 * 十年公债收盘创近五年高位达1.7340% * 10年新券102/10殖利率明日预估区间在1.7-1.75% 路透台北8月29日 - 台湾债市10年期公债102/10 周四发行前交易首日，殖 利率以1.7340%收市，创下10年公债近五年的收盘高位。而五年券则是小跌作收。交易商表 示，尽管有美债殖利率走高以及台电债标售失利等利空，但债市筹码稳固，空单回补之下还 令五年指标债殖利率收盘下跌。 指标10年公债 连续图中，上次的收盘高位为2008年11月11日的1.7411%。 不过交易员指出，虽然台电债标售结果给予市场不小的冲击，但是殖利率已在高位，早令空 方坐立难安。今日10年期新债一上场虽一度升至1.7540%的今日高位，但随着五年券102/2期 殖利率在空单回补之下，慢慢走滑，也令尾盘新十年券收窄升幅。 〞美债、台电...甚至今天台股也很强，都没有让殖利率上去，因为空的人一直在想回 补。〞一位大型票券商交易员说。 10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，周四开始发行 前交易。 台湾最大公司债发行单位--台电之前本预定标售三、五、七和10年期公债，但后来除了 三年期公债之外，其余全数流标。三年券得标利率为1.350%，高于市场预估的1.285-1.320% ，发行金额38.7亿台币。 美国公债价格周三走低，今日进行的公债标售结果不佳。公债价格之前连涨三天，因投 资者担忧美国经济数据转弱以及西方国家可能对叙利亚实施军事打击。10年期公债 US10YT= RR 价格跌17/32，收益率报2.771%，周二尾盘报2.71%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -0.55 1.1400 1.1365-1.1688 25.5 10 102/10 -- 1.7340 1.7200-1.7540 79.0 交易员表示，夹带着台电的利空，原本以为空方在新一期10年公债的发行前交易中会大 展身手，但随着五年券殖利率在空头回补后缓慢走滑，空方后继无力，并未积极在10年券做 空。 〞没有太积极，而且月底了也不想带部位去月初，大概大家想等月初再做。〞一位证券 商交易员说。 不过也有另一家证券商交易主管表示，〞现在不空不代表以后不会空。〞若是国际消息 面、总经数据再有利空因素，也不排除空头再进场，随着美债殖利率攀升。 〞不过今天这么多利空(殖利率)都打不上去，短期内可能会先盘整。〞前述交易主管认 为。十年期公债102/10期公债殖利率明日预估区间和今日相似，同样在1.7-1.75%。 也有银行的交易主管认为，10年券殖利率在1.7%的水位已是四年多、近五年以来的高位 ，具投资的诱因，因此也不排除长线投资者会有兴趣进场持券。 交易商预估，明日的五年券102/2殖利率交易区间在1.12-1.16%。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.6800 5 102/2 1.1400 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)