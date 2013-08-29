中国金融：国债期货将于9月6日正式推出--消息

路透香港8月29日 - 三位了解情况的消息人士周四透露，中国金融期货交易所将于下周五(9月6日)正式推出国债期货。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。

“中金所已通知了一些期货公司，估计明日，中金所将正式公布这一消息。”一位接近监管层的消息人士称。

另一位期货公司人士表示，“最近连续出差，今天领导已通知国债期货将于9月6日推出，必须赶回总部。”

中金所媒体事务负责人在接受路透查询时未予置评上述具体推出时间，仅表示现在还是按照9月上旬来准备。

自从中国证监会7月宣布批准国债期货交易后，市场对该品种上市的时间揣测颇多。而此前光大证券爆出自营交易乌龙事件，其中涉及股指期货等对冲操作亦引发市场争议，外界还担心国内金融衍生品创新的步伐可能因此而放慢。（完）